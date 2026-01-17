В России утвердили время приезда скорой помощи после вызова

Постановление правительства: Скорая помощь должна приезжать за 20 минут

Бригада скорой помощи должна приезжать за 20 минут после совершенного вызова. На это указывает постановление правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, время, за которое бригада доезжает до пациента, не должно превышать 20 минут с момента звонка. При этом отмечается, что это время может быть скорректировано в зависимости от транспортной доступности, плотности населения, климатических и географических условий регионов.

