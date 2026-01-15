Реклама

Упрямый водитель перед мчащейся с сиреной машиной скорой помощи в Москве попал на видео

Полиция наказала нарушителя за игнорирование машины скорой помощи в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

В Москве упрямый водитель автомобиля отказался пропустить мчащуюся с сиреной машину скорой помощи. Видео с нарушителем предоставили «Ленте.ру» в столичном управлении МВД России.

На кадрах видна машина, карета скорой помощи подает ей сигнал уступить дорогу, но водитель продолжает движение, не пропуская медиков.

Полиция наказала нарушителя за игнорирование машины скорой помощи. Им оказался 50-летний москвич. В отношении него составлен административный протокол. По статье 12.17 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами»).
 
Материалы переданы в суд, который определит нарушителю наказание. Ему грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок до года.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи и повредила автомобиль.

