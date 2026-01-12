Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 12 января 2026Россия

Пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи

В Уссурийске пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Уссурийске пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи и повредила автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД Приморского края.

Все произошло во дворе дома на улице Ушакова. По данным МВД, 50-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошла к водителю скорой помощи и начала выяснять, к кому приехали медики.

Водитель отказался ей отвечать, после чего она напала на него и разбила стекло в автомобиле. Мужчина вызвал полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело, напавшую задержали.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали при столкновении машины скорой помощи с «Газелью» на востоке Москвы. ДТП возникло на пересечении улиц Перовской и Лазо. Среди пострадавших женщина-фельдшер и двое мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    «АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе

    Россиянку облили кислотой при выходе из подъезда

    В Москве спасавшийся от пожара подросток выпрыгнул из окна восьмого этажа

    56-летняя Дженнифер Лопес появилась на премии в прозрачном платье

    В Москве выросли полуметровые сугробы

    Кулеба оценил шансы завершить конфликт на Украине в 2026 году

    Бешеный зверь напал на ребенка в российском детском лагере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok