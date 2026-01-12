В Уссурийске пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи

В Уссурийске пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи и повредила автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД Приморского края.

Все произошло во дворе дома на улице Ушакова. По данным МВД, 50-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошла к водителю скорой помощи и начала выяснять, к кому приехали медики.

Водитель отказался ей отвечать, после чего она напала на него и разбила стекло в автомобиле. Мужчина вызвал полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело, напавшую задержали.

