16:56, 17 января 2026

Рейтинг Трампа достиг рекордно низкого уровня

Newsweek: Рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня. Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно опросу Marist, проведенному 12-13 января 2026 года, процент тех, кто одобряет деятельность американского лидера, составил лишь 38 процентов. Процент тех, кто не одобряет, достиг 56 процентов.

Таким образом, «чистый рейтинг» составил минус 18 процентов — самый низкий показатель за весь второй срок главы Белого дома. Самый низкий показатель за его первый срок был зафиксирован непосредственно перед его уходом с поста в январе 2021 года минус 20 процентов.

Ранее в Копенгагене, столице Дании, начался митинг против претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Протестующие собрались напротив городской ратуши и начали скандировать лозунги «Руки прочь от Гренландии» и «Гренландия для гренландцев».

