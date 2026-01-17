Рейтинг Трампа достиг рекордно низкого уровня

Newsweek: Рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня. Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно опросу Marist, проведенному 12-13 января 2026 года, процент тех, кто одобряет деятельность американского лидера, составил лишь 38 процентов. Процент тех, кто не одобряет, достиг 56 процентов.

Таким образом, «чистый рейтинг» составил минус 18 процентов — самый низкий показатель за весь второй срок главы Белого дома. Самый низкий показатель за его первый срок был зафиксирован непосредственно перед его уходом с поста в январе 2021 года минус 20 процентов.

