Российский дипломат похвалил МАГАТЭ

Ульянов: МАГАТЭ много раз успешно способствовало установлению прекращения огня

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) много раз успешно способствовало установлению локального режима прекращения огня. За это агентство похвалил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X.

«Не первый случай, когда МАГАТЭ успешно способствовало установлению локального прекращения огня для проведения восстановительных работ», — отметил дипломат.

Ранее агентство договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня у Запорожской атомной электростанции. Это позволит начать ремонт последней резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января.