15:13, 17 января 2026

Российский дипломат похвалил МАГАТЭ

Ульянов: МАГАТЭ много раз успешно способствовало установлению прекращения огня
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) много раз успешно способствовало установлению локального режима прекращения огня. За это агентство похвалил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X.

«Не первый случай, когда МАГАТЭ успешно способствовало установлению локального прекращения огня для проведения восстановительных работ», — отметил дипломат.

Ранее агентство договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня у Запорожской атомной электростанции. Это позволит начать ремонт последней резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января.

