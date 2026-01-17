Российский дипломат похвалил МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) много раз успешно способствовало установлению локального режима прекращения огня. За это агентство похвалил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X.
«Не первый случай, когда МАГАТЭ успешно способствовало установлению локального прекращения огня для проведения восстановительных работ», — отметил дипломат.
Ранее агентство договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня у Запорожской атомной электростанции. Это позволит начать ремонт последней резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января.