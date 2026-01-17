Российский дрон «Бумеранг» стал «летающим замполитом» в зоне СВО

Бойцы России применяют дрон «Бумеранг» в роли «летающего замполита» в зоне СВО

Российские бойцы в зоне специальной военной операции начали применять FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита» для сброса агитационных листовок и звукового оповещения украинских военных о возможности сдаться в плен. Об этом рассказал ТАСС инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин.

Дрон стал настоящим инструментом для психологического воздействия на противника.

«Был большой опорник противника, который нужно было выбивать большими силами. Личного состава [ВСУ] примерно 20 человек. Мы решили подорвать моральный дух противника. Сперва были сброшены листовки "Бумерангами", чтобы противник почитал, на какие частоты нужно выходить, чтобы сдаться. Противник не отказался от своих намерений защищать этот опорник», — вспоминает боец.

После чего, российские бойцы решили направить врагу «Бумеранг», оснащенный динамиком, чтобы украинцы смогли уже услышать призыв о сдаче и все же оставили опорник без потерь личного состава.

«Противник не оставил своих намерений и был уничтожен. Поэтому я советую сдаваться», — добавил Биткоин.

По словам Биткоина, «Бумеранг» является самым эффективным дроном по числу вылетов и количеству пораженных целей. Он применяется не только по наземным и воздушным целям, но и для доставки российским бойцам провизии и боеприпасов. А также для дистанционного минирования местности.

