Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:16, 17 января 2026Россия

Российский дрон «Бумеранг» стал «летающим замполитом» в зоне СВО

Бойцы России применяют дрон «Бумеранг» в роли «летающего замполита» в зоне СВО
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы в зоне специальной военной операции начали применять FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита» для сброса агитационных листовок и звукового оповещения украинских военных о возможности сдаться в плен. Об этом рассказал ТАСС инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин.

Дрон стал настоящим инструментом для психологического воздействия на противника.

«Был большой опорник противника, который нужно было выбивать большими силами. Личного состава [ВСУ] примерно 20 человек. Мы решили подорвать моральный дух противника. Сперва были сброшены листовки "Бумерангами", чтобы противник почитал, на какие частоты нужно выходить, чтобы сдаться. Противник не отказался от своих намерений защищать этот опорник», — вспоминает боец.

После чего, российские бойцы решили направить врагу «Бумеранг», оснащенный динамиком, чтобы украинцы смогли уже услышать призыв о сдаче и все же оставили опорник без потерь личного состава.

«Противник не оставил своих намерений и был уничтожен. Поэтому я советую сдаваться», — добавил Биткоин.

По словам Биткоина, «Бумеранг» является самым эффективным дроном по числу вылетов и количеству пораженных целей. Он применяется не только по наземным и воздушным целям, но и для доставки российским бойцам провизии и боеприпасов. А также для дистанционного минирования местности.

Ранее российский военный инструктор с позывным Шахматист рассказал о подготовке десантников к схваткам с вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Российский дрон «Бумеранг» стал «летающим замполитом» в зоне СВО

    Раскрыт интерес Великобритании в разжигании конфликта на Украине

    Врач назвала способный спровоцировать рак продукт

    Из черной дыры произошло извержение спустя 100 миллионов лет

    Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном военном конфликте с Данией

    Умирающий от рака мужчина смог прожить еще 40 лет благодаря переезду

    Во Франции рассказали о переброске военных на Украину в 2022 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok