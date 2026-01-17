Реклама

Сенатор США раскрыл итоги переговоров по Гренландии

Сенатор Кунс: США узнали много нового о Гренландии на переговорах с Данией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Делегация из США узнала много нового о Гренландии на переговорах в Дании. Итоги встречи раскрыл входящий в состав делегации сенатор Крис Кунс в эфире датского канала TV2.

«Я полагаю, что это правда для всех нас: я узнал много о Гренландии, чего не знал ранее», — отметил Кунс.

Политик сообщил, что американская делегация планирует обсудить это с госсекретарем США Марко Рубио. По словам сенатора, партнерство с гренландским народом является для Вашингтона критически важным. Он добавил, что в настоящее время для Гренландии не существует никакой угрозы.

Ранее в Копенгагене, столице Дании, начался митинг против претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

