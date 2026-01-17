«Спартак» отказался продать Маркиньоса сербской «Црвене Звезде»

Московский «Спартак» отказался продать футболиста европейскому клубу. Об этом сообщает MaxBet Sport.

Сербский клуб хотел купить у спартаковцев бразильского нападающего Маркиньоса Косту и предложил за него пять миллионов евро. По информации MaxBet Sport, москвичей не устроило это предложение. «Спартак» рассчитывает выручить за форварда восемь миллионов евро.

«Црвену Звезду» тренирует сербский специалист Деян Станкович, ранее возглавлявший «Спартак». До красно-белых Станкович уже тренировал Маркиньоса в венгерском «Ференцвароше».

26-летний Маркиньос выступает за «Спартак» с 2024 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразильский нападающий принял участие в 16 матчах, в которых забил два мяча и отдал три результативных передачи. Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.