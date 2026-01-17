Реклама

Россия
00:09, 17 января 2026Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 23 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 16 января в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (16) уничтожили в Белгородской области. В свою очередь, в Курской области поразили 5 БПЛА, а в Республике Крым и акватории Черного моря уничтожили по одной воздушной цели.

В ночь на 16 января над Россией было сбито свыше ста украинских беспилотников. Атаке подверглись десять регионов: Белгородская, Рязанская, Ростовская, Воронежская, Курская, Тульская, Волгоградская, Орловская и Липецкая области, а также республика Крым.

