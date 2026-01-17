США обвинили Европу в слишком острой реакции на спор вокруг Гренландии

Европа склонна слишком остро реагировать на спор вокруг Гренландии. В этом европейские страны обвинил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

На вопрос о том, является ли этот спор результатом давления со стороны США или бездействия Европы, дипломат ответил, что «это вопрос между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией». Он подчеркнул, что расположение Гренландии делает ее ключевым элементом оборонного планирования США.

Уитакер сказал, что недавние переговоры показали, что этот вопрос можно решить без эскалации. Тем не менее он предостерег европейских союзников от нагнетания напряженности.

«Европа иногда склонна слишком остро реагировать на любую проблему. Это один из тех случаев, когда нужно сохранять хладнокровие», — сказал американский посол.

Ранее в Копенгагене, столице Дании, начался митинг против претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Протестующие собрались напротив городской ратуши и начали скандировать лозунги «Руки прочь от Гренландии» и «Гренландия для гренландцев».