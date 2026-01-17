Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 17 января 2026Мир

США обвинили Европу в слишком острой реакции на спор вокруг Гренландии

Посол США при НАТО Уитакер: Европа слишком остро реагирует на спор о Гренландии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европа склонна слишком остро реагировать на спор вокруг Гренландии. В этом европейские страны обвинил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

На вопрос о том, является ли этот спор результатом давления со стороны США или бездействия Европы, дипломат ответил, что «это вопрос между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией». Он подчеркнул, что расположение Гренландии делает ее ключевым элементом оборонного планирования США.

Уитакер сказал, что недавние переговоры показали, что этот вопрос можно решить без эскалации. Тем не менее он предостерег европейских союзников от нагнетания напряженности.

«Европа иногда склонна слишком остро реагировать на любую проблему. Это один из тех случаев, когда нужно сохранять хладнокровие», — сказал американский посол.

Ранее в Копенгагене, столице Дании, начался митинг против претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Протестующие собрались напротив городской ратуши и начали скандировать лозунги «Руки прочь от Гренландии» и «Гренландия для гренландцев».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рамзан Кадыров показал сына Адама на видео на фоне слухов о серьезном ДТП с его участием

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    «Спартак» отказался продать футболиста европейскому клубу

    На Украине рассказали о российских ударах по газовой инфраструктуре

    ВС России взорвали дронами заминированный мост в глубоком тылу ВСУ

    Почтальон наткнулся на голодного тюлененка посреди улицы

    Зеленский раскрыл ожидания от переговоров в США

    США обвинили Европу в слишком острой реакции на спор вокруг Гренландии

    Появилось видео с места взрыва в российском кафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok