Столтенберг призвал Запад к одному действию в отношении России

Бывший генсек НАТО Столтенберг призвал Запад разговаривать с Россией

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией об Украине так, как США и страны Европы общаются между собой. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel.

«Во-первых, мы должны разговаривать с Россией о прекращении войны на Украине таким образом, как это мы — Соединенные Штаты и другие — и так между собой делаем», — отметил он.

По его словам, «рано или поздно Западу придется обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями». Столтенберг отметил, что даже во время Холодной войны сторонам удавалось ограничивать ядерное вооружение.

В конечном итоге, как уточнил экс-генсек НАТО, Запад «должен разговаривать с Россией как с соседом».

Ранее Йенс Столтенберг допустил, что США могут покинуть альянс. Он также предостерег от недооценки планов американской стороны по Гренландии. Экс-генсек считает, что к заявлению президента США Дональда Трампа стоит отнестись всерьез.

В свою очередь, в Кремле ранее заявили, что у России есть диалог с Соединенными Штатами Америки, но его нет с Европой.