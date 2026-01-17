Суд принял решение по обвиняемому в халатности преподавателю центра профподготовки МВД

В Сыктывкаре суд отправил под арест преподавателя центра профподготовки МВД

В Сыктывкаре суд отправил под арест обвиняемого в халатности преподавателя центра профессиональной подготовки Министерства внутренних дел (МВД) по Республике Коми Владимира Опарина. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласил решение судья. Корреспондент агентства отметил, что участники заседания от комментариев отказались.

Ранее в управлении Следственного комитета (СК) России по Коми сообщили, что число пострадавших от взрыва гранаты и последовавшего пожара в аудитории центра профподготовки МВД выросло до 20 человек. По данным СК, преподаватель 15 января привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате началось возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов.