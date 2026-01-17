Реклама

Россия
14:21, 17 января 2026Россия

У бывшего мэра Сочи изъяли коллекцию элитных часов на 44 миллиона рублей

У экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли коллекцию часов на 44,3 миллиона рублей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС

У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского изъяли коллекцию элитных наручных часов, стоимость которой достигает 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в доход государства изъяты несколько женских наручных часов Cartier и лимитированной коллекции Hublot, мужские и женские наручные часы Breguet и Patek Philippe, а также наручные часы Panerai и другие. Стоимость самых дорогих наручных часов в коллекции Копайгородского достигает 14 миллионов рублей.

Ранее Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество бывшего мэра общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей.

