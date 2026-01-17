ГУР Украины объяснила удары России по энергосистеме страны

ГУР Украины: Страна может полностью остаться без света и тепла после ударов РФ

Украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов России, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram-канале.

Министерство описало российскую тактику по отношению к республике словами «шантаж и давление». Как объяснили в ведомстве, Москва якобы рассматривает варианты удара по подстанциям атомных электростанций (АЭС) страны. По мнению сотрудников ГУР, Россия якобы хочет заставить Украину подписать свои требования по прекращению военных действий.

«Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы мирные украинцы тотально оказались без света и тепла», — добавили в ГУР.

Ранее сообщалось, что до 150 тысяч киевлян могут остаться без тепла зимой.