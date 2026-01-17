Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:31, 17 января 2026Бывший СССР

ГУР Украины объяснила удары России по энергосистеме страны

ГУР Украины: Страна может полностью остаться без света и тепла после ударов РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов России, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram-канале.

Министерство описало российскую тактику по отношению к республике словами «шантаж и давление». Как объяснили в ведомстве, Москва якобы рассматривает варианты удара по подстанциям атомных электростанций (АЭС) страны. По мнению сотрудников ГУР, Россия якобы хочет заставить Украину подписать свои требования по прекращению военных действий.

«Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы мирные украинцы тотально оказались без света и тепла», — добавили в ГУР.

Ранее сообщалось, что до 150 тысяч киевлян могут остаться без тепла зимой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за Гренландии

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Макрон отреагировал на угрозы США пошлинами

    Экс-премьер Италии заявил о самом большом количестве врагов у Европы за всю историю

    Сотрудники ТЦК ужесточили методы мобилизации с приходом Буданова

    Медведчук заявил о коррупционной схеме Зеленского и Ермака

    Депутат Рады призвал ограничить власть ТЦК

    Трамп спародировал акцент Макрона

    Российские военные разбили тайный командный штаб ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok