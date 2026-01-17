Министр энергетики Украины Шмыгаль разработал режим экономии электроэнергии

Украина перейдет в режим экономии электроэнергии. Об этом сообщает издание «Обозреватель» в Telegram-канале.

Уточняется, что министр энергетики Денис Шмыгаль призвал бизнес выключить наружную рекламу, подсветку, экраны и вывески, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

«Отключения электроэнергии продлятся как минимум до начала марта, (...) ведь зимой электроотопление создает критическое давление на систему», — подчеркнуло издание.

Кроме того, отмечается, что могут точками опоры могут стать супермаркеты: в них можно зарядить гаджеты, а также получить и подогреть еду.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что украинская столица располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта.