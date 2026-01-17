Украинка устроила погром на аллее в честь бойцов ВСУ из-за усталости от военных действий

В Ровно украинка устроила погром на аллее в честь бойцов ВСУ

В Ровно украинка устроила погром на аллее в честь мертвых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — перевернула их портреты и раскидала вазы с цветами. Об этом сообщает телеканал НСН в Telegram.

Судя по опубликованным снимкам, женщина перевернула не меньше десятка стендов. Свое поведение она объяснила усталостью от конфликта — портреты раздражали ее и напоминали об идущих военных действиях.

Нацполиция Украины вычислила и задержала ее.

Ранее сообщалось, что жена-украинка предлагала сдаться ВСУ участнику «бахмутской мясорубки».