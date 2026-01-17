Реклама

Украинская делегация прибыла в США на переговоры по мирному плану

Глава офиса Зеленского Буданов прибыл в США на переговоры по мирному плану
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michel Euler / AP

Украинская дипломатическая делегация прибыла в США на переговоры по мирному плану. Об этом в социальных сетях сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Прибыл в США. Вместе с [секретарем Совета национальной обороны и безопасности] Рустемом Умеровым и [лидером фракции «Слуга народа»] Давидом Арахамией мы проведем важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские переговорщики встретятся со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также министром армии Дэном Дрисколлом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. По его словам, Украина проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.

