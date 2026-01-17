Реклама

Украинский политик назвал возможные сроки завершения конфликта

Глава Николаевской ОВА Ким: Конфликт может завершиться в 2026 году
Алевтина Запольская
Фото: Carl Court / Getty Images

Украинский конфликт может завершиться в текущем году, после чего на Украине пройдут выборы. С таким прогнозом выступил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает издание «Страна.ua».

«В 2026 я ожидаю остановку войны, выборы, реализацию плана Маршалла по Украине», — заявил политик.

Ким добавил, что Украину ждет шанс привлечь инвесторов. Он подчеркнул, что эту возможность нельзя упустить.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на выборы только в случае их полной фальсификации.

