Умирающий от рака мужчина смог прожить еще 40 лет благодаря переезду

Житель Соединенных Штатов, по происхождению грек, Стаматис Мораитис, заболел раком легких 40 лет назад. Тогда врачи прогнозировали, что умирающему осталось жить не более полугода, однако этого не случилось, передает азета The Daily Express (DE).

Мораитис решил вернуться на родину — остров Икария, который известен высоким уровнем долголетия своих жителей. «Человек, которому осталось всего несколько месяцев жизни после диагноза неизлечимый рак легких, прожил более четырех десятилетий, решив вернуться на отдаленный греческий остров, где он родился», — уточняется в статье.

Врачи поставили мужчине неутешительный диагноз, когда ему было порядка 60 лет, американские специалисты убедились, что опухоли в его организме не поддаются лечению. Тогда пациент отказался от агрессивной терапии и уехал на Икарию.

После переезда состояние Мораитиса начало постепенно улучшаться. Он вернулся к физическому труду — стал выращивать офощи, ухаживать за виноградниками. Мужчина много времени проводил с друзьями и вел размеренный образ жизни. Спустя годы он решил вернуться в США, чтобы выяснить, что послужило причиной его выздоровления. По приезде Мораитис отметил, что медики, поставившие ему диагноз, не дожили до этой встречи.

Эта история заинтересовала исследователей долголетия. По мнению эксперта National Geographic Дэна Бюттнера, изучавшего феномен «голубых зон» (мест на планете, где люди живут существенно дольше, чем в среднем по миру), Мораитис смог почувствовать улучшения благодаря резкому снижению уровня стресса и смене образа жизни.

