В Брюсселе выступили с заявлением о защите Гренландии от США

Министр обороны Бельгии Франкен: Европа не сможет победить США в Гренландии

Европа не сможет победить США в Гренландии в случае конфликта. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу VRT.

«Неужели мы собираемся развязывать войну из-за Гренландии? Военное превосходство американцев колоссально, особенно в этом регионе. Достаточно посмотреть на линии снабжения. Мы не можем победить их военным путем», — отметил глава Минобороны.

Франкен заявил, что в связи с этим европейские страны должны «делать все, чтобы оставаться в рамках плана А». Он заключается в попытке убедить США в том, что Евросоюз способен самостоятельно отвечать за безопасность острова.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии.