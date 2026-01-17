Реклама

04:23, 17 января 2026Бывший СССР

В Киеве второй раз за ночь прозвучали взрывы

Евгений Силаев
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве второй раз за ночь прозвучали взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве слышны повторные взрывы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первые взрывы прозвучали в 2:39 по московскому времени, а вторые — в 3:10. Позднее, в 3:46, воздушная тревога была отменена.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что украинская столица располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта.

