Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:36, 17 января 2026Бывший СССР

В Молдавии объяснили желание Санду ликвидировать страну

Молдавский депутат Караман: Санду предлагает молдаванам капитуляцию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду предлагает молдаванам капитуляцию, говоря о ликвидации молдавской государственности и вхождении страны в состав Румынии. Об этом заявила депутат молдавского парламента Диана Караман, передает РИА Новости.

«В нормальных государствах власть борется за суверенитет, даже когда это трудно, даже когда есть давление и риски. У нас же Санду фактически предлагает капитуляцию, причем добровольную, да еще и оформленную как "европейский выбор"», — подчеркнула политик.

По словам Караман, абсурд возникшей ситуации «зашкаливает». Слова Санду она назвала подменой понятий в чистом виде.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что в случае референдума проголосовал бы в поддержку присоединения своей страны к Румынии. 12 января с подобным заявлением выступила Санду.

