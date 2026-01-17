В Польше заявили о суровой расплате для Зеленского

Профессор Веломски: Зеленского ожидает суровая расплата и изгнание из страны

Украинский лидер Владимир Зеленский максимально препятствует заключению мира с Россией. Он понимает, что в этом случае его ожидает суровая расплата и изгнание из страны, пришел к выводу профессор Варшавского университета Адам Веломски в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что именно Зеленский виноват в промедлении с мирным урегулированием украинского конфликта.

«Я согласен с Дональдом Трампом: Зеленский делает все возможное, чтобы избежать подписания мирного договора с Россией», — отметил Веломски.

Это означало бы проведение выборов, передачу власти, то есть расплату за неудачи в политике и на поле боя, добавил эксперт.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что Владимир Зеленский не хочет завершать конфликт, так как его окончание угрожает жизни политика. Эксперт полагает, что украинский лидер не стремится заканчивать конфликт, так как без войны он никому не нужен.

В США же заявили, что причиной тому, что Украина в итоге оказалась на пороге военного поражения стали ошибочные решения лидера страны Владимира Зеленского.