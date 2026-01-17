В России из-за удаленной блокировки заглохли сотни Porsche и BMW

В России перестали заводиться автомобили Porsche и BMW

По всей стране зафиксирована вторая волна удаленной блокировки двигателей Porsche и BMW, машины перестали заводиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцы машин 2013-2019 годов выпуска жалуются, что их Porsche и BMW глохнут посреди дороги, после чего требуется дорогостоящая эвакуация и перепрошивка программного обеспечения. По данным сервисных центров, причина кроется в активации системы безопасности, которая защищает автомобили от угона. Она активируется из-за помех от средств радиоэлектронной борьбы с дронами, нарушающих работу спутниковых модулей VTS/TCU.

В зоне риска оказались практически все модели с заводской системой ConnectedDrive и сигнализацией, включая сотни единиц Porsche 911, Panamera, Cayenne, а также BMW серий 1-7, кроссоверы X-серии и спортивные модификации. Официальный дилер Porsche подтвердил проблему, в то время как представительства BMW пока публично не комментируют ситуацию.

Стоимость ремонта для одного из владельцев Porsche Macan уже составила 60 тысяч рублей за перепрошивку и эвакуатор. Это уже вторая — и более массовая — волна подобных блокировок. Первые случаи были зафиксированы в начале декабря прошлого года.

