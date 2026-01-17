Реклама

В России отреагировали на арест Италией побывавшего в Новороссийске судна

Сенатор Джабаров выразил надежду на поиск лидерами ЕС точек соприкосновения с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Порт Новороссийска. Архивное фото

Порт Новороссийска. Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на поиск европейскими лидерами точек соприкосновения с Россией, а не точек конфронтации. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на арест Италией побывавшего в Новороссийске судна.

«Все судебные, правовые инстанции все-таки действуют с опозданием. Они еще находятся в плену тех задач, которые ставил перед ними [президент США Дональд] Трамп, Евросоюз, — попытаться Россию блокировать и препятствовать торговому обмену, обороту. Я думаю, что все это уйдет. Потому что все понимают, что это бессмысленно совершенно», — поделился Джабаров.

По словам сенатора, неслучайно все чаще на Западе говорят о том, что надо начинать разговаривать с Россией.

«Я думаю, что все зависит от ситуации, когда они поняли, что им придется с нами разговаривать один на один, они начали понимать, что ставка на Украину и поддержку США себя не оправдала. Эти судебные иски абсолютно ничего не стоят. Иначе начнется пиратство в море. Тогда мировая торговля просто встанет на месте», — добавил он.

Я надеюсь, что все-таки европейские лидеры поторопятся и быстрее пойдут на контакт с нашей стороной и будут искать точки соприкосновения, а не точки конфронтации

Владимир Джабаров заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что итальянская финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металлического сырья.

Газета La Repubblica отмечает, что судно перевозило черные металлы, которые транспортировались в нарушение санкций, введенных против РФ после начала специальной военной операции.

