12:34, 17 января 2026Спорт

В России покажут Олимпийские игры — 2026

Sports.ru: Okko покажет в России Олимпийские игры — 2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yekatseryna Netuk / Shutterstock / Fotodom  

В России покажут зимние Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщает Sports.ru.

По информации портала, транслировать соревнования будет онлайн-кинотеатр Okko. Отмечается, что вопрос с правами решен на 99 процентов. Официальной информации о том, будет ли Олимпиада показана в России, до сих пор не было.

Вопрос о необходимости трансляции предстоящих Олимпийских игр вызвал дискуссии в стране. Так, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил Олимпиаду с шабашем и призвал отказаться от ее трансляции в России. По его мнению, без присутствия российских спортсменов показывать соревнования нет смысла.

Иное мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова. «Туда все равно едет маленькая часть российских спортсменов. Но надо посмотреть, чем дышит мировой спорт. Надо быть в курсе всех событий», — посчитала она.

Олимпиада-2026 в Италии пройдет с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

