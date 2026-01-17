Реклама

Из жизни
18:13, 17 января 2026Из жизни

В Шри-Ланке продемонстрировали редчайший фиолетовый звездчатый сапфир в 3,6 тысячи карат

В Шри-Ланке нашли самый большой фиолетовый звездчатый сапфир
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eranga Jayawardena / AP

В Шри-Ланке продемонстрировали уникальный фиолетовый звездчатый сапфир, претендующий на звание крупнейшего в мире в своей категории. Об этом сообщает The Sun Chronicle.

Полированный самоцвет круглой формы, получивший название «Звезда Чистой Земли» (Star of Pure Land), нашли в 2023 году вблизи города Ратнапура, известного как «город драгоценностей». По оценкам международных экспертов, редчайший сапфир может стоить от 300 до 400 миллионов долларов (от 23,3 до 31,1 миллиарда рублей).

Консультант-геммолог Ашан Амарасинге подтвердил, что камень весом 3,6 тысячи карат обладает четким астеризмом — оптическим эффектом в виде шестилучевой звезды, что делает его особенно ценным. Владельцы, объединившиеся в группу «Star of Pure Land Team», предпочли сохранить анонимность из соображений безопасности и уже готовы к продаже своей находки, сертифицированной двумя независимыми лабораториями.

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия в парк кратеров Арканзаса. Она планирует использовать его для обручального кольца.

