Взрывы прогремели над двумя российскими городами

Около 10 взрывов прогремело над Сочи и Туапсе Краснодарского края

Около 10 взрывов прогремело над Сочи и Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морем.

Всего было слышно минимум семь гулких звуков и видны вспышки со стороны Ченого моря. По словам очевидцев, «в небе слышно жужжание, как будто кукурузника».

Около 02:45 в Сочи включили сирены. Подчеркивается, что было минимум три взрыва в районе поселка Лазаревское. Слышны сирены на черноморском побережье от Сочи до «Сириуса» и Адлера.

Туристы отметили, что персонал одной из гостиниц «Сириуса» попросил их спуститься на парковку в целях безопасности.

Ранее в пригороде Воронежа прозвучали взрывы на фоне атаки украинских беспилотников.