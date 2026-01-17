Реклама

04:05, 17 января 2026Мир

Запад уличили в слабости перед Россией

SC: Атаки Украины в Черном море показали слабость Запада
Марина Совина
СюжетСанкции против России:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Атаки украинской стороны на инфраструктуру Турции и Казахстана в Черном море свидетельствуют о том, что у нее не осталось инструментов для конфронтации с Россией. Об этом написало издание Strategic Culture.

«Косвенное наступление против тюркских партнеров России в конечном итоге выявляет пределы возможностей Запада противостоять Москве напрямую», — указано в статье.

Не сумев добиться решающих побед на поле боя, Запад прибегает к геополитическому саботажу, стремясь ослабить позиции РФ, добавили авторы материала.

Тем не менее, приверженность России развитию стабильности евразийского пространства предопределили крах попыток Запада выставить Москву крайней.

Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что лидеры Европы совершают огромную ошибку, продолжая думать, что у них получилось ослабить Россию. Веру Евросоюза в слабость Москвы он назвал ошибкой.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл последствия санкций Евросоюза против России. По его мнению, ограничения против Москвы сокрушили европейскую экономику.

