Зеленский раскрыл ожидания от переговоров в США

Главная задача украинской делегации на встрече по мирному плану в США — раскрыть последствия ударов России американской стороне. Ожидания от переговоров раскрыл президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Главная задача для украинской делегации — дать всю реальную информацию о происходящем, о последствиях российских ударов», — сообщил Зеленский.

По словам украинского лидера, американская сторона также должна понять, что многие украинцы «разочаровываются в дипломатии» как в способе завершить конфликт. Он также отметил, что ожидает прогресса по ряду документов.

Ранее украинская дипломатическая делегация прибыла в США на переговоры по мирному плану.