Золовку Екатерины Шульман обвинили в хищении 2,8 миллиона рублей

Сестру мужа Екатерины Шульман обвинили в растрате средств ТСЖ в размере 2,8 млн

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ларисы Шульман, подозреваемой в растрате средств товарищества собственников жилья (ТСЖ). Об этом сообщает ТАСС.

Шульман обвинили в том, что в 2022 году, занимая пост председателя ТСЖ «Рождественский бульвар д.10/7», она использовала служебное положение для перевода денег на ремонт объектов недвижимости, принадлежащих ее брату. Золовку политолога и публициста Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом; внесена в список террористов и экстремистов) следствие считает участником преступной группы, похитившей в общей сложности 2,8 миллиона рублей.

Сумма была потрачена на ряд объектов, принадлежащих мужу Екатерины Шульман — литературоведу Михаилу Шульману. Дело выделено в отдельное производство, а также возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, способствовали хищению. Обвинение предъявлено по двум частям статьи 160 УК РФ (растрата группой лиц в крупном и особо крупном размере).

Ранее Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Она также была заочно арестована по решению Мещанского суда Москвы по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.