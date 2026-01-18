Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:49, 18 января 2026Культура

84-летний режиссер «Ежика в тумане» убрал снег возле дома

Подъем: Режиссер Юрий Норштейн убрал снег возле дома в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Юрий Норштейн

Юрий Норштейн . Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн убрал снег возле своего дома в Москве. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

«Для меня почистить — это только в радость. Это обычное, нормальное человеческое поведение. Я не дворник, мне просто нравится, чтобы было чисто», — объяснил 84-летний режиссер «Ежика в тумане».

По словам Юрия Норштейна, в настоящее время сменилось понимание общественной работы: теперь люди стремятся сделать так, чтобы заниматься ею как можно меньше. «Вместо того, чтобы взять лопаты и выйти всем живущим в доме и вычистить улицу до кошачьего блеска, все ждут дворников», — подчеркнул он, удивившись, что люди не хотят сделать лучше то пространство, в котором сами живут.

Ранее актриса Юлия Снигирь обвинила московских коммунальщиков в порче ее автомобиля. Она опубликовала фотографии с поломанными дворниками и разбитым стеклом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России удивились одному требованию Мерца к немцам

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Сотни тысяч россиян остались без электроснабжения после ударов ВСУ

    В стране НАТО обвинили лидеров ЕС в лицемерии и сравнили с попугаями

    Бывший президент Молдавии обвинил Санду в шантаже западных покровителей

    Очередная атака ВСУ на российский регион привела к жертве

    Валиева заявила о возвращении на соревнования

    Аллегрова отсудила у россиянина больше миллиона рублей

    ВС России нанесли удар по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok