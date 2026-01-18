84-летний режиссер «Ежика в тумане» убрал снег возле дома

Подъем: Режиссер Юрий Норштейн убрал снег возле дома в Москве

Российский режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн убрал снег возле своего дома в Москве. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

«Для меня почистить — это только в радость. Это обычное, нормальное человеческое поведение. Я не дворник, мне просто нравится, чтобы было чисто», — объяснил 84-летний режиссер «Ежика в тумане».

По словам Юрия Норштейна, в настоящее время сменилось понимание общественной работы: теперь люди стремятся сделать так, чтобы заниматься ею как можно меньше. «Вместо того, чтобы взять лопаты и выйти всем живущим в доме и вычистить улицу до кошачьего блеска, все ждут дворников», — подчеркнул он, удивившись, что люди не хотят сделать лучше то пространство, в котором сами живут.

