Юлия Снигирь обвинила коммунальщиков в порче ее автомобиля

Российская актриса Юлия Снигирь обвинила московских коммунальщиков в порче ее автомобиля. Снимок она выложила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Разбили стекло, сломали дворники на машине и даже не извинились», — написала актриса, приложив фото расходящихся трещин в правой части лобового стекла.

По мнению Снигирь, виновниками повреждений являются сотрудники ГБУ «Жилищник» по Пресненскому району Москвы, в котором она проживает.

Ранее коммунальщики из Москвы провели необычную очистку от снега. В пресс-службе префектуры Юго-Западного административного округа города заявили, что не давали соответствующего поручения, но оценили инициативу коммунальщиков.