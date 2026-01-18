Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 18 января 2026Мир

Белорусских монахинь обвинили в шпионаже в пользу Россиии

Telegraph: В Швеции разгорелся скандал из-за белорусских «монахинь-шпионок»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom  

В Швеции разгорелся скандал из-за приглашения на мероприятия к Рождеству сестер из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом пишет издание The Telegraph.

«Сестры из печально известного белорусского женского монастыря, имеющие связи с кремлевской разведкой, как утверждается, разжигают циничную пропагандистскую войну», — указано в публикации.

Сестер, которых издание называет «монахинями-шпионками», пригласили на мероприятие церковного прихода в пригороде Стокгольма Теби. По мнению настоятеля прихода Майкла Ореймо, обвинения в шпионаже являются ложными, потому что серьезных доказательств этого СМИ не приводили. Однако за эти слова викарий подвергся серьезной критике.

Еще в конце ноября 2025 года Шведская церковь призвала свои приходы не приглашать сестер из этого монастыря на различные мероприятия, потому что они якобы находятся в тесном контакте с российской разведкой, отмечает издание.

Ранее канадского контрразведчика обвинили в шпионаже в пользу Украины. По данным издания The Globe and Mail, уорент-офицер Мэттью Робар передавал секретные данные другому государству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае заявили о волнениях среди политиков ЕС после слов Мерца о России

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Армия России нанесла удары по украинской промышленности

    В России появятся дронопорты

    В Великобритании призвали отменить визит короля Карла III в США

    Украине спрогнозировали отказ во вступлении в Евросоюз

    Австралийский боксер оказался под угрозой пожизненного отстранения после боя с сыном Цзю

    Россиянка провела отпуск во Франции и раскрыла способы сэкономить

    Раскрыты траты Долиной на люксовый отдых в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok