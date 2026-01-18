Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 18 января 2026Россия

ВСУ атаковали Россию десятками дронов

Минобороны: Над регионами России сбили 63 украинских беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

Как отметили в ведомстве, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 23:00 субботы, 17 января, до 7:00 воскресенья, 18 января.

Больше всего дронов — 23 — перехватили над Белгородской областью. Кроме того, 13 беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия-Алания. В министерстве добавили, что по четыре дрона сбили над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.

Ранее над регионами России так же сбили 63 украинских беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажки в Беслане

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    На Западе испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии

    Киев столкнулся с критической ситуацией с наступлением морозов

    ВСУ атаковали Россию десятками дронов

    Европе предложили избавиться от влияния США

    Медведчук оценил перспективы России в спецоперации

    Игнорирующим обед работникам пригрозили последствиями

    ВС России авиаударом уничтожили здание ТЦК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok