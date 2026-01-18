ВСУ атаковали Россию десятками дронов

Минобороны: Над регионами России сбили 63 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

Как отметили в ведомстве, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 23:00 субботы, 17 января, до 7:00 воскресенья, 18 января.

Больше всего дронов — 23 — перехватили над Белгородской областью. Кроме того, 13 беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия-Алания. В министерстве добавили, что по четыре дрона сбили над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.

Ранее над регионами России так же сбили 63 украинских беспилотника.