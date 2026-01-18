Реклама

Британцев массово стали обвинять в шпионаже в пользу России

The Times: Более 100 британцев заподозрили в шпионаже в пользу России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Уже более 100 британцев заподозрили в шпионаже в пользу России, Китая и Ирана. О массовых арестах изданию The Times сообщил глава лондонского управления по борьбе с терроризмом Доминик Мерфи.

По его словам, в последнее время резко увеличилось число иностранных государств, которые вербуют людей. Причем речь идет о совершенно разных слоях общества, например, преступниках, работниках юридической и финансовой сфер, пояснил он.

Глава ведомства добавил, что в настоящий момент расследуется около 160 дел, связанных с угрозами Великобритании. Деятельность подозреваемых варьировалась от киберопераций и сбора разведывательной информации до неких серьезных заговоров. «Почти каждый месяц мы что-то срываем, а зачастую и гораздо чаще», — заключил он.

Ранее в Германии выдвинули обвинения украинцам из-за посылок с бомбами. Местная прокуратура убеждена, что они действовали по заданию российской разведки.

