13:43, 18 января 2026Ценности

Дочь покинувшей Россию после начала СВО певицы начала распродавать свои брендовые вещи

Shot: Дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман продает свои вещи за полцены
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: @daisylaisyyy

Дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана Сара Киперман начала распродавать свои брендовые вещи за полцены. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

«Сара Киперман (...) начала торговать своими бэушными вещами премиальных брендов: одеждой, сумками и даже обувью. Цены ниже оригиналов практически вдвое», — говорится в сообщении.

Так, дочь украинской певицы продает сумки Balenciaga, Louis Vuitton и Prada за 1750, 1550 и 550 долларов соответственно, кеды Chanel за 450 долларов и кроссовки Dolce Gabbana за 350 долларов.

Украинская исполнительница Вера Брежнева покинула Россию вместе с супругом Константином Меладзе после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Брежнева лишилась больших концертов после отъезда из РФ. «Таких денег, которые она зарабатывала в России, сейчас там у нее нет. Выступлений стало меньше», — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

