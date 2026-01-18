Реклама

Экс-премьер Украины высказался о Зеленском после объявления режима ЧС в стране

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что режим ЧС в энергетике выгоден Зеленскому
Марина Совина
Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоден режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в сложившейся ситуации появляется возможность расходовать средства без определенного контроля, что играет на руку украинскому руководству, но не гражданам.

«Снижение уровня контроля за расходованием средств в варианте киевского режима приведет к очередному их разворовыванию. Людям легче не станет», — написал Азаров.

14 января Зеленский объявил о введении на Украине режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Он сообщил, что в Киеве создан постоянный штаб по координации действий, возглавляемый первым вице-премьером — министром энергетики. Кроме того, по словам украинского лидера, правительство активизирует сотрудничество с международными партнерами для обеспечения оборудования и увеличения импорта электроэнергии, одновременно упрощая подключение резервных источников.

