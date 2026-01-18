Реклама

Евросоюзу задали неудобный вопрос

Дотком задался вопросом об управлении Евросоюзом из-за Гренландии и пошлин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Respiro / Shutterstock / Fotodom  

Основатель файлообменников Megaupload и Mega немецко-финский предприниматель Ким Дотком задал риторический вопрос об управлении Европейским союзом (ЕС) после последних событий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, для защиты Гренландии от претензий администрации президента США Дональда Трампа Евросоюз вынужден закупать оружие у самих Соединенных Штатов. Это произошло, потому что ЕС передал все свое оружие Украине. Кроме того, Евросоюзу приходится покупать у США энергоресурсы и платить Вашингтону пошлины.

«Кто руководит ЕС?» — написал Дотком в конце поста.

Ранее Ким Дотком назвал притязания Дональда Трампа на Гренландию кратчайшим путем к концу НАТО. По его мнению, напряженность между ЕС и США по этому вопросу разрушает альянс.

