23:53, 18 января 2026Мир

Глава Минфина США унизил Европу из-за Гренландии

Бессент: Важность Гренландии для США обусловлена слабостью Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

США вынуждены взять Гренландию под свой контроль из-за «слабости Европы». Унизительное высказывание допустил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

«Мы — самая сильная страна в мире. Европейцы демонстрируют слабость. США демонстрируют силу», — сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что контроль над островом имеет решающее значение в вопросе противостояния России и Китаю. Он также заверил, что США будут соблюдать свои обязательства перед союзниками по НАТО, если «Россия нападет на Гренландию».

Ранее Бессент высказался о попытках Европейского союза (ЕС) противостоять России. По словам главы американского Минфина, в Вашингтоне видят неспособность ЕС дать России серьезный отпор.

