Игнорирующим обед работникам пригрозили последствиями

Юрист Русяев: За игнорирование обеда работникам грозят выговор или замечание

Игнорирование обеда в рабочее время является нарушением трудовой дисциплины, потому сотрудникам могут грозить за это последствия. Об этом рассказал юрист, бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в разговоре с RT.

Согласно статье 108 Трудового кодекса,в течение рабочего дня для сотрудников предусмотрен перерыв для отдыха и питания, его продолжительность варьируется от получаса до двух часов, это закрепляется в правилах внутреннего распорядка, либо на основе договоренностей с работодателем.

«Исключение составляют лишь смены продолжительностью до четырех часов, когда перерыв может не предоставляться, и специфические работы, где по условиям производства предоставление классического перерыва невозможно», — добавил юрист.

По словам Русяева, если работник не ест во время перерыва, но отдыхает и не выполняет свои трудовые обязанности, оснований для дисциплинарного взыскания нет.

«Работник вправе использовать время перерыва по своему усмотрению, и работодатель не может контролировать, что именно человек делает в это время. Совершенно иная ситуация складывается, когда работник не уходит на обед и продолжает работать», — уточнил специалист.

Работодатель может требовать напрямую прекратить трудовую деятельность во время перерыва, к примеру, по соображениям охраны труда, организации производственного процесса или учета рабочего времени. Если сотрудник не подчинится, это можно будет расценить как ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по его вине.

«В таком случае возможно применение дисциплинарных взысканий в виде замечания или выговора согласно статье 192 Трудового кодекса», — рассказал Русяев. Кроме того, при повторении нарушения могут возникнуть основания даже для увольнения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о рекордно низкой безработице в стране. Доля трудоустроенных граждан среди экономически активного населения к концу года достигла 97,8 процента.