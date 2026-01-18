Реклама

Наука и техника
17:57, 18 января 2026Наука и техника

Искусственный интеллект утомил людей

CNN: Американцы устали от ИИ и стали выбирать аналоговую технику
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Американцы устали от искусственного интеллекта (ИИ) и стали выбирать аналоговую технику. Об этом сообщает CNN.

«Компания Michael's, занимающаяся продажей товаров для творчества, ощутила это на себе: по данным компании, управляющей более чем 1300 магазинами в Северной Америке, количество запросов по теме "аналоговые хобби" на ее сайте за последние шесть месяцев увеличилось на 136 процентов», — отмечает телеканал.

Главный директор по мерчандайзингу компании Michael's Стейси Шивли рассказывает, что люди находят в традиционном рукоделии и отказе от цифровых технологий утешение и отдых от «бесконечного просмотра негативных новостей в социальных сетях».

«Я думаю, что сейчас происходит действительно масштабный культурный сдвиг», — делится она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ИИ определяют будущее всего мира.

