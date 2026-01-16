Путин оценил потенциал России по развитию беспилотников

Путин: У России есть потенциал, чтобы стать лидером в производстве беспилотников

У России есть все, для того, чтобы войти в число глобальных лидеров по развитию беспилотников. Об этом во время совещания по вопросам автономных систем заявил президент страны Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

«У нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем», — отметил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что эти ключевые технологии вместе с цифровыми платформами и искусственным интеллектом (ИИ) определяют будущее не только России, но и всего мира.

Путин также заявил о том, что на сегодняшний день происходит настоящая революция в сфере транспорта, которая подобна технологическому, инфраструктурному сдвигу рубежа XIX-XX веков.