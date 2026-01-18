Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:30, 18 января 2026Мир

В Европе призвали решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО»

Каллас: Проблемы вокруг Гренландии необходимо решать внутри НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО». Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, спорные вопросы вокруг Гренландии не должны отвлекать Европу от главной задачи — «помочь закончить войну на Украине».

«Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО», — подчеркнула она.

Ранее Каллас в ответ на сомнения президента США Дональда Трампа в обороноспособности Гренландии заявила, что Североатлантический альянс способен обеспечить защиту острова. Она отметила, что остров имеет стратегическое значение для альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Каллас допустила обнищание Европы и Америки из-за пошлин США

    В России отменили еще один концерт комика Сабурова

    Опубликованы кадры горящей после ударов подстанции в Харькове

    Российская армия продвинулась на двух участках к югу от Северска

    В Европе обеспокоились смещением внимания США с Украины на Гренландию

    В Европе призвали решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО»

    В Европе заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok