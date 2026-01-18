Реклама

Киевлянам посоветовали уезжать из города

Украинский эксперт Харченко посоветовал покинуть Киев из-за проблем с отоплением
Алевтина Запольская
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Жителям Киева следует покинуть город в случае продолжающихся проблем с отоплением. С таким призывом выступил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, видео публикует «Страна.ua» в Telegram.

«Если до сих пор не удалось [починить отопление], то может быть, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза», — высказался эксперт.

Харченко посоветовал жителям Киева, продолжающим жить без отопления в течение недели, уже сейчас искать варианты для временного переезда. Он понадеялся, что представители власти возьмут на себя ответственность и признают масштаб проблем с восстановлением подачи тепла. По мнению эксперта, масштаб угрозы может быть небольшим в масштабе Киева, однако она сохраняется.

Ранее Киев столкнулся с экстренными отключениями электричества. Как отмечает Telegram-канал Times of Ukraine, в некоторых районах города нет электроэнергии более пяти дней.

