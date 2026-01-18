Реклама

Медведчук оценил перспективы России в спецоперации

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в специальной военной операции время работает на Россию. Его слова приводит ТАСС.

«Время работает на Россию, она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном», — подчеркнул политик.

Медведчук добавил, что идут постоянные контакты с США, а Европа уже ищет пути возобновления контактов с Россией без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Медведчук заявил, что США не будут похищать Зеленского, потому что он, в отличие от лидера Венесуэлы, уже сдал страну во внешнее управление.

