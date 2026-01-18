Реклама

21:53, 18 января 2026Мир

Могилу экс-канцлера ФРГ снова осквернили

Могилу экс-канцлера ФРГ Гельмута Шмидта осквернили свастикой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его жены Локи осквернили неизвестные. Об этом сообщает Bild.

Прохожий обнаружил на надгробном камне четыре свастики. Нацистская символика была нанесена розово-оранжевой краской поверх имен и дат рождения и смерти покойных.

Полиция Гамбурга призналась, что не представляет, кто мог осквернить захоронение, и не понимает мотивов злоумышленника. Расследованием занимается Служба государственной безопасности Германии.

Это не первый инцидент с могилой Шмидта. 22 декабря 2023 года на камне также появились свастики, причем того же цвета. Рисунки были нанесены накануне дня рождения канцлера.

Гельмут Шмидт руководил Германией с 1974 по 1982 год. До этого он возглавлял министерства экономики, финансов и обороны.

