09:45, 18 января 2026Россия

Мотивацию ЕС в конфликте на Украине раскрыли

Сальдо: Элиты ЕС используют конфликт на Украине для кражи средств
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Элиты Европейского союза (ЕС) используют конфликт на Украине для кражи выделяемых Киеву денежных средств. С таким мнением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Война всегда прикрывала эти вещи. Во время войны всегда есть возможности сделать так, что [часть расходов] контролю и проверке не поддается, чтобы, прямо говорю, украсть большие суммы денег», — высказался политик.

Сальдо прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки о достижении договоренности с представителями стран ЕС о выделении Киеву в течение 10 лет «глобального пакета» помощи на 800 миллиардов долларов и усомнился в гарантиях получения денег украинскими властями. Губернатор Херсонской области назвал территорию нынешней Украины «ямой» и подчеркнул, что «те, кто может, из этой ямы берут в своих личных интересах». По мнению политика, это влияет на мотивацию элит Евросоюза продолжать конфликт на Украине.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал в разговоре с «Лентой.ру» бестолковым шаг Евросоюза по Украине. Политик назвал финансовую поддержку Киева «выбрасыванием денег на ветер».

