21:09, 17 января 2026

На Западе назвали неспособную наладить отношения с Россией страну

Экономист Пилкингтон: Великобритания навсегда останется враждебной к России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Рано или поздно отношения между странами Европы и Россией нормализуются. Однако Великобритания, вероятно, и дальше будет враждебно настроена по отношению к Москве. С таким мнением выступил экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.

«Похоже, Великобритания навсегда останется враждебной, несмотря на свою изоляцию», — написал эксперт, комментируя отказ главы британского МИД Иветт Купер от предложения рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с российским лидером Владимиром Путиным. Пилкингтон подчеркнул, что для того, чтобы отношения России и других стран Европы наладились, потребуется много времени.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Британия является наиболее активной стороной в плане эскалации напряженности.

