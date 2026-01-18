Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 18 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы три внешних признака высокого уровня холестерина

Врач Джавахия: На высокий уровень холестерина могут указывать ксантомы на лице
Наталья Обрядина

Фото: Raushan_films / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт и эндоскопист сети клиник «Семейная» Нино Джавахия перечислила три внешних признака, которые могут указывать на высокий уровень холестерина в крови. Их доктор назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Первым внешним признаком проблемы Джавахия назвала появление на лице, веках или на теле ксантом — бляшек желтоватого цвета, которые по сути являются внутрикожными скоплениями жиров, в частности, холестерина и триглицеридов. Врач объяснила, что они образуются из-за нарушения липидного обмена.

Материалы по теме:
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022

Джавахия добавила, что при повышенном уровне холестерина может появиться так называемая роговичная дуга — светлое или желтовато-белое кольцо по периферии роговицы. «Роговичная дуга формируется из отложения холестерина и жиров. Стоит отметить, что эта офтальмологическая патология не представляет опасности для зрения», — уточнила она.

По словам врача, у людей с повышенным уровнем холестерина также часто есть лишний вес. Она объяснила этот факт тем, что в рационе людей с избыточной массой тела присутствует большое количество калорийной и содержащей трансжиры пищи.

Ранее ученые показали, что развитие атеросклеротических бляшек определяется не только накоплением холестерина, но и изменением метаболической работы иммунных клеток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Желание Европы начать переговоры с Россией объяснили одной фразой

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Воюющих за ВСУ наемников из Колумбии заметили на новом направлении в зоне СВО

    Россия нанесла удар по Сумам

    Гуляющие по Москве лисы попали на видео

    Названы три внешних признака высокого уровня холестерина

    Демократы решили помешать «донкихотской» попытке Трампа получить Гренландию

    Украинские военные атаковали приграничный регион России 50 беспилотниками

    В Китае заявили о волнениях среди политиков ЕС после слов Мерца о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok